Hüseyin Pehlivan Anıtı yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ tarihinin en önemli simalarından biri olan Hüseyin Pehlivan'ın şehrin girişinde bulunan anıtında yenileme çalışmaları başlattı.

Süleymanpaşa'nın turizm potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalara imza atan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, göreve geldiği günden bu yana kentin çehresini değiştirecek çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde şehir merkezine girişte ziyaretçileri karşılayan Cumhuriyet Meydanı'nı baştan aşağı yenileyen Süleymanpaşa Belediyesi, son olarak Başkan Yüksel'in talimatıyla şehrin simge isimlerinden biri olan Kırkpınar Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Anıtı'nda da yenileme çalışmaları başlattı. Meydan düzenlemesi kapsamında anıtın önünü kapatan palmiye ağaçlarının yeri değiştirilerek daha görünür hale gelmesi sağlanmıştı. Bunun yanı sıra anıtın yıpranan ve bakımsız kalan kaidesinin bakımı ile okunmaz hale gelen kitabesinin yenilenmesi işlemleri de Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yağlı ve serbest güreşteki başarılarıyla, dünyanın ‘Yenilmez Pehlivan' olarak tanıdığı, 8 yıl Kırkpınar Başpehlivanlığı yapan, uluslararası müsabakalarda rakiplerini dakikalar içinde tuş eden, gazozu hiç sevmemesi dolayısıyla, en önemli turnuvalarda kendisine anlaşma teklif edenlere “Ben anlamam arkadaş! Kaybeden gazoz içer!” diyerek meydan okuyan, şehrimizin yetiştirdiği, ata sporumuzun gururu Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın dillere destan güreş tutkusunu ve başarılarını bilmeyen yoktur. Süleymanpaşa'mızda bulunan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Anıtı'nı, şehrimize ve merhum pehlivanımızın aziz hatırasına yakışır bir duruma getirmek üzere yeniliyoruz. Anıtın mermer sütunları ile kirlenmiş yüzeylerini temizledik. Tamir ve tadilat gerektiren yerleri onardık. Yıllar içinde solan ve bozulan kitabesini de yeniledikten sonra, anıtımıza yeni bir görünüm kazandırmış olacağız. Şehrin girişinde ziyaretçilerimize adeta ‘Hoş geldiniz' diyen Hüseyin Pehlivan Anıtımızı hak ettiği görünüme kavuşturarak sembol isimlerimizden birine gereken hürmeti göstermiş olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.