Hüseyin Pehlivan Caddesi ve çevresindeki çalışmalarda sona gelindi

Hüseyin Pehlivan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanması beklenirken, caddeye bağlı sokaklarda da yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Uzun yıllardır bakımsızlık ve kötü görüntü nedeniyle şikayet konusu olan Hüseyin Pehlivan Caddesi'nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde yol ve kaldırım zemini tamamen kaldırıldı. Altyapı kurumlarının işlemlerinin bittiği kısımlarda asfalt serimi yapılarak kaldırım düzenlemeleri gerçekleştirildi ve çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Hüseyin Pehlivan Caddesi ile eş zamanlı olarak caddeye bağlı sokaklarda da zemin kaldırma, düzleştirme ve asfalt serimi işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hem cadde hem de bağlı sokaklarda işletmesi bulunan esnafla sürekli olarak istişarede bulunarak bilgilendiriyor. Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hüseyin Pehlivan Caddemiz ve bağlı sokaklarında çalışmalarımızı tamamlama aşamasına getirdik. Eski Balık Pazarı Sokak ile Eski Bedesten Sokak vatandaşlarımızın kullanımına hazır olmak üzere. Cadde ve sokaktaki esnafımıza çalışmalarımız sırasında bizlere gösterdikleri hoşgörü ve sabır için, gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum. En kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.