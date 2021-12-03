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Huzurevi sakinlerine afet eğitimi

Tekirdağ AFAD eğitmenleri tarafından, Malkara Huzurevi personel ve sakinlerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Malkara ilçesinde bulunan, “Malkara Huzurevi” personel ve sakinlerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Konferans salonunda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.


Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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