İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül

100. Yıl Mahallesi'ndeki semt pazarında geçtiğimiz hafta içi para dolu çanta bulan Ahmet Esen ve Serhat Aral isimli esnaflar çantayı, sahibine ulaştırılması için Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çantayı sahibine teslim etti. Örnek bir dürüstlük sergileyen esnafların iyi niyetli yaklaşımı karşılıksız kalmadı. Ahmet Esen ve Serhat Aral isimli pazarcılara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel adına teşekkür belgesi takdim edildi.