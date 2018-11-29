İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Tekirdağ'da

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik" dedi.

Tekirdağ'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek, YİKOB toplantı salonunda il değerlendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı yapılan il değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapan Bakan Yardımcısı Erdil, "Bugün İZDES projemiz, İzleme Değerlendirme Sistemi projemiz kapsamında bir günlük çalışma vesilesiyle Tekirdağ'dayız. Burada bu çalışma da İçişleri Bakanlığımızın. Kamuya sunduğu, vatandaşa sunduğu hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini daha ekonomik olarak sunulduğunu bürokratik süreçlerin iyileştirilerek daha yüksek bir vatandaş memnuniyeti üretmeye ilişkin değerlendirmeler yapmak ve bakanlığımızın ilimizde ki ilgili kuruluşları ile istişareler yapıp bir değerlendirme pozisyonu oluşturmak için burada bulunuyoruz. Bu program çerçevesinde iki toplantı yaptık. Bu toplantıda İçişleri Bakanlığımızın ilgili il sorumluları, birim sorumluları ile bir araya geldik. Bunlar Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız, Göç İdaresi Müdürlüğümüz, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz, asayiş ile ilgili diğer birimlerimizle bir araya geldik. Buradaki hizmetlerimizi genel olarak bir değerlendirdik ve bu değerlendirme sonuçlarını birlikte daha sonra bir araya gelerek bunların sonuçlarını sayın bakanımıza ve bundan sonraki çalışmalarımıza yansıtacağız doğal olarak" dedi.

"Terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik"

Çalışmanın ikinci ayağında da Tekirdağ'daki STK'lar ile oda başkanları, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları ile bir araya geleceklerini aktaran Bakan Yardımcısı Erdil, "Onlarla da vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin onlar gözüyle değerlendirmesini alacağız. Burada tabi içişleri bakanlığı olarak bizim özellikle güvenlik yönetimine ilişkin kolluk kuvvetlerimizin sürdürdüğü hizmetler var. Bunlar güvenlik ve asayiş, trafik ve uyuşturucu, terörle mücadele. Bu konuda bakanlığımızın oluşturduğu kapasiteyi ve bu geçen yıl ki içerisinde oluşturulan performansı beraber değerlendirdik. Yüksek bir başarı sağlandı bu alanda, özellikle terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizin yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor. Bunun çalışmaları yapılacak, öte yandan biz vatandaşa direkt dokunan, doğumdan başlayıp, ölüme hatta vatandaşlarımızın ölümden sonraki bir takım hizmetlerini takip eden, yürüten onlara ilişkin hizmet yürüten bir bakanlığa sahibiz. Bu hizmetleri de ifade ettiğim çok geniş bir hizmetleri de etkinliğini, verimliliğini arttırmak gerekiyor, bunları değerlendireceğiz. Burada değerli arkadaşlar şunu paylaşmak istiyorum. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni yönetişim sisteminde bu değerlendirme süreçlerini daha etkin, daha verimli hizmet üretmek ve bunun vatandaşa ulaşımını, vatandaşın bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak, hızlandırmak zaten bu yeni yönetişim sisteminin bir parçası ve gereğidir. O anlamda topyekün tüm kurumlarımız yeniden işleyişlerini, yönetimlerini tazeleyip sürdürecektir. O işimizin de bir parçası. Bundan sonra sürdürülmesi gereken önemli bir parçası. İçişleri Bakanlığı olarak bütün bakan yardımcılarımız epey bir süredir sahada ve bu istikamette çalışmalarını sürdürüyorlar çeşitli illerde. Biz de bir günlük bir çalışma programı ile Tekirdağ'dayız. Sayın valimizle güzel bir değerlendirme yaptık ileriki aşamalarda da devam edeceğiz. Aslında çalışmanın kapsamı ve detayı ile ilgili bir basın bildirisi hazırladık" ifadelerini kaydetti.

Ziyaret kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesi, hızı, verimi kontrol edilecek. Bakan yardımcıları başkanlığındaki bakanlık bürokratları ise halkın nabzını tutacak. Emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek. Ziyaret sonrası oluşturulan rapor çözüm önerileriyle birlikte merkeze iletilecek.