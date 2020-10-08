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İçişleri Bakan Yardımcısı Tekirdağ'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ’a gelerek, genel asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ'a gelerek, genel asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol tarafından valilik girişinde karşılanarak, makama geçildi. Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Aziz Yıldırım ile bilgi alışverişinde bulunduktan sonra Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısına katıldı. Valilikteki Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, emniyet müdür yardımcıları ve ilçe jandarma komutanları hazır bulundu.

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