İdlib şehidi Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (İHA) – İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Abdülkadir Geylani Camii'nde şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir için düzenlenen cenaze törenine ailesi ve ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, askeri erkan protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit annesi Emine Bekir oğlunun cenaze törenine ambulansla getirildi ve tedbir amaçlı olarak başında bekleyen sağlık ekipleri nezaretinde tüm töreni ambulanstan takip etti. Babası uzun yıllar önce vefat eden 5 erkek kardeşin en küçüğü olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.