İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib şehitleri için bisiklet turu

Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde İdlib şehitleri için bisiklet turu düzenlendi.


Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde İdlib şehitleri için düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 50 kişi bisikletlerine Türk Bayrakları asarak pedallara basmaya başladı. Süleymanpaşa Sahil alanda başlayan İdlib Şehitleri için bisiklet turu, Altınova Mahallesine kadar devam etti. Bisiklet turu boyunca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemleri aldı.


İdlib Şehitleri için düzenlenen bisiklet turu ile alakalı açıklamada bulunan Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, “Tekirdağ Gençlik Merkezi olarak, gençlerimizle birlikte buradan başlayıp Altınova Mahallesi Sahiline kadar devam edecek. İdlib şehitlerini anma turu yapacağız. Millet olarak hassas bir dönemden geçtik. Tekirdağ'da geçlerimizle birlikte bu farkındalığı oluşturmak adına anma turu düzenliyoruz. Gençlerimizle bu anma turunu yapacağız inşallah” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.