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İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Tekirdağ Malkara’da güvendiği kişilerin ihanetine uğrayarak, balyalarını kaptıran çiftçinin yardımına jandarma yetişerek, geri almasını sağladı.

Tekirdağ Malkara'da güvendiği kişilerin ihanetine uğrayarak, balyalarını kaptıran çiftçinin yardımına jandarma yetişerek, geri almasını sağladı.


Yenidibek mahallesinde çiftçilikle uğraşan Ali Büke, 30 dönümlük tarlasında bağlattığı ot balyalarını satmaya karar verdi. Kendisini arayan kişilerle anlaşan Ali Büke, tarlaya gelen 2 kamyona yüklenen balyaların parasını istedi. Paranın yarısından fazlasını verdiği öne sürülen şahıslar, ot balyalarıyla tarladan ayrıldı.


İhanete uğradığını ifade eden Ali Büke, durumu mahalle muhtarı ve jandarmaya bildirdi. Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen Malkara Jandarma ekibi, Deveci yolu üzeri Malkara ilçe merkezi girişinde balya yüklü kamyonlarla yola çıkan şahısları yakaladı.


Kamyonlara yüklenen balyalar, Ali Büke'nin tarlasına geri bırakıldı. Öte yandan derin bir nefes aldığını ifade eden çiftçi Ali Büke, gösterdiği gayret için jandarmaya ve Yenidibek Mahallesi Muhtarı Muzaffer Kemik'e teşekkür etti.

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