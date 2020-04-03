İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alınan kolilerin içerisinden son tüketim tarihi geçmiş ürünler çıktı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kolilerin alındığı firmaya yasal işlem uyguladı.

Çerkezköy'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim alınan kolilerin içinden son tüketim tarihi geçmiş ürünler çıktı. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından 131 koli incelenerek son tüketim tarihi geçen ürünler yed-i emine gönderildi. Söz konusu firmaya ise yasal işlem uygulandı. Öte yandan, eksik kalan 131 koli ise yeniden hazırlanmak üzere firmaya iade edildi.