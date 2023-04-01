İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine yanında bulundurduğu silahını ateşleyen M.Y., karşı gruptan S.B.'yi yaraladı. Hayati tehlikesi bulunmayan S.B. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çerkezköy'de iddiaya göre iki grup alacak verecek konusundan dolayı bir AVM önünde buluştu. Araç içerisinde gruplar arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede alevlendi.

İki grup 34 CVY 097 plakalı araç ile AVM'nin önünden Kumlugeçit Kavşağına kadar seyir halinde geldi. Burada iddiaya göre araç içerisinde S.B. ve arkadaşı tarafından darp edilen M.Y. yanında bulundurduğu silahını ateşledi ve araçtan arkadaşı ile birlikte inerek aracın lastiklerine de ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis, Kumlugeçit Kavşağı'nda geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından da çevrede inceleme yapıldı.

Silahtan çıkan kurşunla 34 CVY 097 plakalı araç içerisinde bulunan S.B. yaralanırken, kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü yaralı S.B. ile birlikte Kumlugeçit kavşağından uzaklaştı. Yaralı S.B.'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücü, patlayan lastikler ile Çerkezköy Polis Evi önüne kadar ilerleyebildi. Burada aracı yol kenarında bırakarak ticari taksiye binen yaralı S.B. ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gitti. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen S.B. hastanede tedavi altına alınırken, araç içerisinde darp edilerek başından hafif yaralanan M.Y. ise önce özel bir hastaneye, ardından ifadesi alınmak üzere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.