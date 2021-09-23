İki otomobil çarpıştı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Saim G. idaresindeki 59 T 3520 plakalı ticari taksi ile 59 LN 546 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çift taraflı trafik kazasında kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Muratlı-Büyükkarıştıran karayolunda iki şerit araç trafiğine kapandı. Olay yerine giden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, karayolunda güvenliği sağlayarak yolu yeniden araç trafiğine açtı.