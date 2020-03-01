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İkinci kattan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki penceresinden düştüğü iddia edilen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki penceresinden düştüğü iddia edilen yaşlı kadın ağır yaralandı.


Olay, 05.45 sıralarında Yeni Mahalle Bağlar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir servis şoförü, yerde yatan bir vatandaşı görüp, 112'ye ihbarda bulundu. Ağır yaralı bulunan B.A. (80) isimli yaşlı kadının, ikamet ettiği apartmanın 2. katındaki pencere camından düştüğü öne sürüldü.


Malkara Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'a sevk edilen yaşlı kadınının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olayın aydınlatılması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

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