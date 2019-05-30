İl Emniyet Müdürü Aydın uygulama noktasında polislerle iftar yaptı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Malkara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında görevli polisleri ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Aydın, tüm personele görevlerinde başarılar dileyerek iftarını polislerle birlikte yaptı. İftar yemeğine İl Emniyet Müdürü Aydın'ın yanı sıra Tekirdağ Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Gökşen Aydın, Emniyet Müdür Yardımcısı Metin İlter ve şube müdürleri katıldı.