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İl Sağlık Müdürlüğünden iftar programı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programı ile sağlık camiası bir araya geldi.


Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programına; Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Tekirdağ Sağlık Başkanı Dr. Mustafa Dönmez ve Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Tekirdağ Halk Sağlığı Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ve başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, hastane yöneticileri, sağlık alanında görev yapan personeller ve aileleri katıldı.


İftar yemeği sonrasında Ebeler ve Hemşireler Günü/Haftası kapsamında Tekirdağ adına yılın ebe ve hemşiresi seçilen Sebahat Savaş ve Nebiye Ulusoy ile Tekirdağ merkez ve ilçelerinde yapmış oldukları başarılı çalışmalarıyla örnek teşkil eden ebe ve hemşirelere Teşekkür Belgesi takdim edildi.

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