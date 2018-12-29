İl Tarım Müdürü Sarıkoca, Malkara'da çiftçilerle buluştu

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Malkara'nın Ballı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Üretici ziyaretlerini aralıksız sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürü Sarıkoca'nın bu kez durağı Ballı oldu. Sarıkoca, Mahalle Muhtarı Şerif Keskin ve mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya geldi.

Toplantıda hayvancılık ve bitkisel üretim ile ilgili bilgi alışverişide bulunuldu, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları ve desteklemeler aktarıldı.