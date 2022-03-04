İlaçla intihara teşebbüs vakası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde intihara teşebbüs eden kişi hastanelik oldu.

Olay, akşam saat 21.55 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde bir miktar ilaç içen G.T. adlı kadın, ilaç zehirlenmesi gerekçesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan G.T., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

G.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, intihara teşebbüs gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.