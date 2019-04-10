İlçe Emniyet Müdürü Günhan'dan teşekkür mesajı

kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla ilçedeki programlara katılan herkese teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Günhan, "Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla tebrik mesajları gönderen, kutlama programlarımıza katılan, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ziyaretimize gelen, yanımızda olduklarını hissettiren ve bizleri onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm kurum amirlerimize, çalışanlarına ve Saray halkına şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.