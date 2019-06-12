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İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında Haziran Ayı İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında Haziran Ayı İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.


Çerkezköy Polisevinde gerçekleşen toplantıda ilçede genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın başkanlığında yapılan İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısına 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Belediye Başkanı Vahap Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve açık kapı personeli katıldı.

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