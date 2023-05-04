İlçe Tarım Müdürlüğü çiftçileri 'sarı pas' hastalığına karşı uyardı

Saray İlçe Tarım Müdürü Seyide Özgül Yılmaz, hububat alanlarında yapılan kontrollerde mevsim geçişleri ve nemli hava dolayısıyla sarı pas (Puccinia sitriiformis) hastalığı görüldüğünü belirterek çiftçilerin hastalığa karşı alması gereken önlemleri açıkladı.

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde;

"Değerli üreticilerimiz sıcaklıkların yükselmeye başlaması ve sürekli nemli giden havalar nedeniyle bazı hububat alanlarında teknik ekibimiz tarafından sarı pas hastalığı tespit edilmiştir. Tarlalarınızı kontrol edip verim kaybı yaşanmaması için bu konuya hassasiyet göstermeniz gerekmektedir. Pas hastalıklarının başında; mantarların neden olduğu sarı pas (Puccinia sitriiformis) hastalığı gelmektedir. Hastalık; mantarların yaprak üst yüzünde makine dikişine benzeyen sarı renkte lekecikler oluşturmasıyla belli olur. İlkbaharda bu lekeciklerde oluşan milyonlarca hastalık etkeni rüzgarla etrafa yayılır ve bulaştığı hububat bitkilerini hastalandırır. Bunun sonucunda hem verim kaybı hem de zayıf daneler görülür. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir. Hastalık, erken çıktığı yıllarda daha çok zarara sebep olmaktadır. Zarar, hem verim de hem de kalite olarak ortaya çıkar ve ürün kaybı %12-75 arasında değişebilir. İlkbaharda yüzde 90 nem ve 15-20 °C sıcaklık hastalığın gelişimi için uygun ortamdır. Çiftçilerimiz öncelikle kültürel önlem olarak sık ekim yapmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı ve tarlaya normalin üzerinde azotlu gübre verilmemelidir. Pas hastalıklarına karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanmalıdır. Tarla içinde ve çevrede paslarda yeni ırkların oluşumunda önemli bir etken olan ara konukçu bitkiler tespit edilerek imha edilmelidir. Buğday pas hastalıklarına karşı, uygulanacak kimyasal mücadele hastalığın hemen her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve duyarlı buğday çeşitlerinde yeşil aksam ilaçlaması olarak uygulanabilir. İlk pas lekelerinin görünmeye başlandığı günlerde ilk ilaçlamaya başlanmalıdır. İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimizin, ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlama arıların aktif olmadığı saatlerde yapılması gerekmektedir. Ürününüz bol bereketli olsun."