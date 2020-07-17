İlk 500 firma arasında 31 Çorlu TSO üyesi yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre Çorlu TSO üyesi de olan toplam 31 kuruluş listede yer aldı. Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, İSO 500 listesinin ekonomimizin son yıllardaki gelişme trendini de ortaya koyduğunu söyledi.

İSO 500 listesinde Çorlu'dan 2018 yılında 29 olan firma sayısının 2019 yılı sonuçlarına göre 31'e yükseldiğini belirten Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Çorlu TSO üyesi firmalar Covid-19 sürecinde kentin ve ülkenin başarısı için çalıştılar. İSO tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre Çorlu'dan 31 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldı. Sanayicilerimiz kentimiz ve ülkemizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Gösterilen bu çaba Covid-19 salgını sürecinde daha da iyi anlaşıldı” dedi.

Volkan, İSO 500 listesinde Çorlu'dan 2018 yılında 29 olan firma sayısının 2019 yılı sonuçlarına göre 31'e yükseldiğini belirterek, “İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi kuruluşu çalışması ülke ekonomimizin son yıllardaki gelişme trendini ortaya koyuyor, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımız bizleri her zaman gururlandırdı. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almak takdire şayan” diye konuştu.

İzzet Volkan ayrıca, “Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, sanayimize ayna tutan bu önemli çalışmadan dolayı İstanbul Sanayi Odası ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.