İlk kez kitap fuarı düzenlendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilk defa düzenlenen kitap fuarına ünlü yazarlar konuk olurken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kapaklı ilçesinde ilk kez düzenlenen kitap fuarının açılışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, "12 Kasım 2018 tarihinde Kapaklı ilçesinde göreve başladığımızda adeta yarış dışı kalmış ilçemiz bugün ‘ben de varım' demiştir. Eğitim alanında yerli ve milli projemizden sonra bugün Kapaklı kitap fuarının gerçekleştiriyoruz. Trakya'nın ilk ve en büyük kitap fuarını ilçemizde yapıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Ekip olarak yaklaşık 40 gündür bu fuarın hazırlığı içerisindeydik, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Birbirinden ünlü yazarlar konuk oluyor

Konuşmaların ardından kitap fuarı gezildi. Birbirinden ünlü yazarların da konuk olacağı kitap fuarı 17 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kapaklı Kitap Fuarına, Şermin Yaşar, Kahraman Tazeoğlu, Bülent Üstün, Yelda Kurçuval, Haydar Ergülen, Yılmaz Aslantürk, Şükrü Erbaş-Metin Karausta, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir, Cem Gülbent, Canan Tan ve Murat Tavlı gibi isimler imza ve söyleşi için katılacak.