İlk yurtdışı yatırımını Türkiye'ye yaptı

İranlı bilim insanlarının kurduğu biyoteknolojik ilaç şirketi CinnaGen, ilk yurtdışı yatırımını Türkiye'de yaptı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde açılan fabrikadan 12 ülkeye ihracat sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 26. Dönem Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 23. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Harun Kızılay, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Direktörü Prof. Dr. Şaban Tekin, CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhat Farşi, İlaç sektörü temsilcileri ve yabancı konuklar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Açılış, kurumsal tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Ardından CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhat Farşi, TÜBİTAK Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Enstitü Direktörü Prof. Dr. Şaban Tekin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, 26. Dönem Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 23. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Harun Kızılay bir konuşma yaptılar.

“Burada açılan fabrika ile ülke ekonomisine katkıda bulunulacak”

Açılışta konuşan Vali Yıldırım; “Bir ülkede ilaç endüstrisinin varlığı; hem insan yaşamını doğrudan etkileyen sağlık ve tedavi hizmetleri sunması hem de yüksek katma değer, ileri teknolojiye dayanan yapısı nedeniyle stratejik ve ekonomik olarak kritik önemdedir. Burada açılan fabrika ülke ekonomisine katkıda bulunacak, işsizliği azaltarak istihdam sağlayacak ve ihracatımızı artıracaktır. Şimdiden 12 ülkeyle anlaşma sağlanması ihracatımız açısından mutluluk verici bir gelişmedir. Burada yapılan ilaç üretimi ekonomimize, istihdamımıza katkısı olmasının yanı sıra şifa bekleyen, hastalıkları olanlara umut olacak, bu insanların yaşama yeniden tutunmalarını, sağlıklı, mutlu bireyler olmalarını sağlayacaktır. Üretilecek ilaçlar üzerinde "Made in Turkey" yazması ve bu ilaçların Tekirdağ'da üretilmesi dolayısıyla iki defa mutluluk ve gurur duyuyorum. Açılışını yaptığımız bu fabrikanın ülkemize, ilimize hayırlı olmasını, insanlığa faydalı olmasını diliyorum” dedi. Açılış, kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.