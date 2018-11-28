İlklerin Kenti: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yönetim felsefesinin temeli olan, “beş vizyon” doğrultusunda hayvancılık potansiyelinin kentin önemli damarlarından biri haline getirme amacıyla yürütülen çalışmalar, yeni başarıları da beraberinde getirdi. Bu çerçevede ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, mezbaha hizmetlerinde yapılan dış tetkikler sonucunda, çalışmaların bu sistemle bire bir uyumlu olduğu rapor edildi ve böylece Gıda Güvenliği Belgesi alınmasına hak kazanıldı. Bu belge ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14000: Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin ardından dördüncü belgesini almış oldu. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen kalite çalışmaları, 14 Kasım 2018'de KalDer tarafından da EFQM Kurumsal Mükemmellikte dört yıldız ödülüne layık görüldü.

Gıda Güvenliği Nedir? Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Neleri Amaçlar?

Gıda Güvenliği, tüketim noktasında gıdadan kaynaklanan tehlikelerin varlığı ve seviyeleri ile ilgili olup; tehlikeler gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabileceğinden, gıda zincirinde yeterli kontrolü, temel vazife olarak görmektedir.

IS0 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması ve gıda güvenliği ile ilgili tüm taleplerin karşılanması için geliştirilmiş; gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemdir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda Güvenliği Çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Çorlu mezbahasının modernizasyonunu takip eden süreçte hedefi olan üretim ve ekipman kontrolü, bakım ve genel hijyen uygulamaları, personel ve ziyaretçi hijyeni, eğitim, iletişim, ürün bilgisi, barkodlama, depolama, nakliye ve izlenilebilirlik gibi uygulamaları gerçekleştirdi. Böylece; Gıda güvenliği ve emniyetinin yasal mevzuata uygunluğu, Vatandaş; üretici ve tüketici memnuniyeti, Çalışma ortamının iyileştirilmesiyle çalışanların motivasyonlarının yükselip iş verimliliğinin artması, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin uluslararası kabul görmesi nedeniyle, hayvancılık ve et sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin mezbaha hizmetlerinden azami ölçüde faydalanması noktalarında katkılar sundu.