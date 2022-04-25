İlkokul öğrencisinden gülümseten yorum: "Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım"

Tekirdağ'da bir okulda 5 yıl önce oluşturulan Uygulama Bahçesi'nde öğrenciler, fide dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik esnasında domates fidesi diken bir öğrencinin, “Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım” yorumu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu, öğrencilerin toprakla buluşması ve doğaya olan ilgisini geliştirmek amacıyla 5 yıl önce Uygulama Bahçesi projesini başlattı. Proje çerçevesinde öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçeye fide dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde ilkokul öğrencileri ellerindeki domates fidelerini toprağa dikti. Ayrıca toprakta çapalama ve ot yolma işlemleri gerçekleştirilen öğrenciler, tükettikleri meyve ve sebzelerin önemini kavramış oldu.

Öğrenciden gülümseten “menemen” yorumu

Fidan dikim etkinliğini sevdiklerini söyleyen öğrenciler, üretimin önemine dikkat çekti. Elindeki domates fidesini diken bir öğrenci, gazetecilerin “Ne yapacaksın yetiştirdiğin domateslerle?” sorusuna “Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım” cevabını verdi. Öğrencinin bu yorumu yüzlerde gülümseme oluşturdu.

Etkinlikle ilgili konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Handan Şahin, projenin çocukların gelişimi açısından faydalı olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Murat Bekdaş ise 5 yıldır sürdürdükleri projenin gelecek yıl da devam edeceğini ifade etti.