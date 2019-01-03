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İmar barışında 232 milyon ödeme alındı

Tekirdağ’da İmar Barışı kapsamında oluşturulan yapı kayıt belge sayısı 35 bin 825 olurken, alınan ödeme tutarı ise 232 milyon 490 bin 171 TL olarak açıklandı.

Tekirdağ'da İmar Barışı kapsamında oluşturulan yapı kayıt belge sayısı 35 bin 825 olurken, alınan ödeme tutarı ise 232 milyon 490 bin 171 TL olarak açıklandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde vatandaşların yoğun talebi üzerine yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için başvurular 15 Haziran 2019'a kadar, Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.


Tekirdağ'da İmar Barışı kapsamında oluşturulan Yapı Kayıt Belge sayısı 02 Ocak tarihi itibariyle 35 bin 825 olduğu açıklanırken, il genelinde alınan ödeme tutarı ise 232 milyon 490 bin 171 TL olarak açıklandı.

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