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İmar Barışı'nda son hafta

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 15 Haziran’da sona erecek olan İmar Barışı için vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 15 Haziran'da sona erecek olan İmar Barışı için vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.


Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; "İmar ve iskân sorunlarını çözüme kavuşturacak olan 'İmar Barışı' uygulamasında son başvuru tarihi 15 Haziran 2019, son ödeme tarihi ise 30 Haziran 2019 günüdür. 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar için alınan 'Yapı Kayıt Belgesi' ile yapılarınız resmiyet kazanmaktadır. İmar Barışı hakkında gerek bilgi almak, gerekse mevzuat açısından bilgiye ihtiyaç duyulması halinde 7 gün 24 saat Alo 181 hattımızdan bilgi alınabileceği gibi, Müdürlüğümüzün İmar Barışı Masasından her türlü desteği ücretsiz olarak alabilirsiniz" denildi.

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