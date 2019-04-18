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İmar durum belgesi artık aynı gün verilecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, geçtiğimiz dönemde belediyeye yapılan müracaat sonrasında 10 gün ve üzeri sürelerde verilen imar durum belgesinin artık aynı gün içinde verileceğini müjdeledi.


İmar durumu ve adres bilgi kartı almak isteyen vatandaşları canında bezdiren bekleme süreleri konusunda açıklama yapan Başkan Yüksel, "Değerli vatandaşlarımız; Süleymanpaşa Belediyemizde daha önce, müracaat edildikten 10 gün sonra verilen imar durum belgesi artık, aynı gün içinde verilmektedir. Daha önce 1 haftada verilen adres (UAVT) kodunu gösteren ‘Adres Bilgi Kartı' ise bundan böyle anlık olarak verilecektir. Süleymanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in açıklaması kısa sürede büyük beğeni toplarken vatandaşlar bir belge için günlerce beklemeyecek olmanın sevincini yaşadı.

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