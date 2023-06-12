İnanlı Çeşmesi Amfi Tiyatro'da yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde amfi tiyatroda başlayan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Olay, akşamüstü saatlerinde Muratlı'nın İnanlı Çeşmesi'nde bulunan amfi tiyatronun müştemilat kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangının kesin çıkış sebebinin, yapılacak inceleme sonrası belirleneceği bildirildi.