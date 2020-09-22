İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y. (51) yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı işçi, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.