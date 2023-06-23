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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu’da inşaat işçisi, inşaatı devam eden binanın 9.

Tekirdağ Çorlu'da inşaat işçisi, inşaatı devam eden binanın 9. katından düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı'nın birleştiği mevkideki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatı devam eden binanın 9. katından zemine düşen işçi 23 yaşındaki Mirkan Bingöl ağır yaralandı.


Gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Mirkan Bingöl, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bingöl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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