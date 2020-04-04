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İnsanlar eve çekilince ormanda daha fazla görülmeye başladılar

Korona virüsün ülkeye yayılması ile ‘Evde kal’ çağrıları sonrası ormanlara uğrayacak kimse olmayınca doğadaki hayvanların daha rahat hareket ettikleri fotokapanlara yansıdı.

Korona virüsün ülkeye yayılması ile ‘Evde kal' çağrıları sonrası ormanlara uğrayacak kimse olmayınca doğadaki hayvanların daha rahat hareket ettikleri fotokapanlara yansıdı.


Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan korona virüsün daha fazla yayılmaması için ülke genelinde ‘Evde kal' çağrısı yapılıyor. Bunun üzerine mümkün olmadığınca insanların dışarı çıkmıyor. Korona virüs nedeniyle insanlara eve çekilince ormanda bulunan hayvanlar daha fazla görülmeye başladı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce hayvan popülasyonunun izlenmesi için kurulan fotokapanlarda geçtiğimiz aylarda oranla daha fazla hayvanın yansıdığı görüldü.


Ormanlık alana kurulan fotokapanlara çok sayıda domuz grubu, tilki ve karaca takıldı.

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