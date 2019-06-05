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İnşatta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat alanında mahsur kalan yavru kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat alanında mahsur kalan yavru kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.


Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Tekirdağ ekibi bir kedinin inşaat alanında mahsur kaldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Olay yerine kısa sürede gelen AKUT Tekirdağ ekibi Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaat alanında mahsur kalan yavru kedi için kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan başarılı çalışmalarla mahsur kalan kedi kurtarılarak koruma altına alındı.

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