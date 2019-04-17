İntihar girişiminde bulunan genç kızı babası vazgeçirdi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın 6. katına çıkan genç kız intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin meraklı bakışları arasında can pazarı yaşanırken, olay yerine gelen baba kızını ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, Atatürk Mahallesi Yuvam mevkiinde meydana geldi. Yağmur Nahide Y. (15) isimli genç bir kız nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü intihar girişiminde bulundu. 8 katlı binanın 6. katında balkona çıkan genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar olayı emniyet ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri intihar girişimine karşı önlem amaçlı yerde hava yastığı açtı. Emniyet ekiplerinin 1 saat süren ikna çabaları sonucu genç kız intihardan bir türlü vazgeçirilemedi. Çevredekiler ve genç kızın akrabalarının denemeleri de sonuçsuz kalınca son çare olarak olay yerine gelen baba Yıldırım N. kızının yanına çıktı. Uzun konuşmalar sonucu kızını ikna etmeyi başaran baba Kasım Y., Yağmur N.'yi bulunduğu yerden indirmeyi başardı. Genç kız, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Psikolojik sorunlar yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Yağmur N.'nin geçtiğimiz yıl da Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.