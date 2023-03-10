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İş yerinde ruhsatsız tabancalarla yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah satıldığına yönelik alınan bir duyum üzerine Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede arama yapıldı. İşletme sahibi Y.K. isimli şahsın adresindeki aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 adet fişek ele geçirilirken, şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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