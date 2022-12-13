İş yerinden hırsızlık girişimi kamerada

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir şahıs, girdiği iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışırken bir çalışana yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Muratlı Belediye İş Merkezi'nde bir nakliye firmasına ait iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,

iş yerine gelen kimliği belirsiz şüpheli, kapıdan içeri bir süre baktıktan sonra kimsenin olmamasını fırsat bilerek askıda asılı vaziyette duran montların ceplerini yokladı. İş yerine dönen çalışana yakalanan şüpheli, bir süre durumu izah etmeye çalıştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık teşebbüsü vakasına ilişkin görüntüler, işyerinin güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.