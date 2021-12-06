İhlas Haber Ajansı

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İş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iş yerinden hırsızlığı yaptığı iddiası üzerine polis ekiplerince yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iş yerinden hırsızlığı yaptığı iddiası üzerine polis ekiplerince yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hayrabolu ilçesinde bağlı Aydınevler Mahallesi'ndeki bir maketten hırsızlık yapıldığı bilgisi polis ekiplerini harekete geçirdi. Düzenlenen operasyon sonucu marketten gıda ürünleri, sigara ve bir miktar para çaldıkları iddia edilen C.G., E.K., H.P. ve S.D. isimli 4 şüpheli yakalanarak, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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