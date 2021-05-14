Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı

Tekirdağ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yuvalı Mahallesinden Saray istikametine doğru seyreden Muzaffer K. idaresindeki 34 LV 0177 plakalı otomobile iddiaya göre Kırklareli'nin Vize ilçesinden Çerkezköy istikametine seyreden Aytaç H. idaresindeki ışık ihlali yapan 17 ABC 386 plakalı kamyon Yuvalı kavşağında çarptı. Meydana gelen kazada 34 LV 0177 plakalı otomobil sürücüsü Muzaffer K. ve kamyon sürücüsü Aytaç H. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.