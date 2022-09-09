İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'daki dev silah operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

Tekirdağ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı silah ve mühimmat ticaretiyle mücadele çerçevesinde Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şahsa yönelik 30 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 11 adet tabanca, 13 adet şarjör, bin 747 adet farklı ebatlarda fişek, 5 adet av tüfeği, 122 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 89 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan 23 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.