İstanbul - Tekirdağ etabının galibi Bennett

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul-Tekirdağ etabını Bora takımından Sam Bennett kazandı. Bennett'i, Fabio Jakobsen takip ederken, Caleb Ewan ise yarışı üçüncü tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 156 kilometrelik Tekirdağ - İstanbul etabı tamamlandı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da biten etabı Bennett, 3 saat 32 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı. Etabı Deceuninck Quick-Step takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen ikinci, Lotto Soudal ekibinden Avustralya sporcu Caleb Ewan ise üçüncü sırada bitirdi. Sam Bennett aynı zamanda turkuaz mayo ve yeşil mayoyu da aldı.

1'inci etap sonunda düzenlenen törende kırmızı mayonun sahibi Sport Vlaanderen takımından Belçikalı Lindsay De Vylder, beyaz mayonun sahibi ise Türkiye'den Feritcan Şamlı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 2'nci etabı yarın Tekirdağ'dan başlayacak ve Eceabat'ta sona erecek.

1'inci etabın ödül törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda yetkili katıldı.