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İstanbul ve Tekirdağ'da dev vurguna jandarmadan operasyon

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, ATM’lere düzenek kurup, banka ve kredi kartı kopyalama suçunu işleyerek yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahısları 2 ilde 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, ATM'lere düzenek kurup, banka ve kredi kartı kopyalama suçunu işleyerek yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahısları 2 ilde 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.


Tekirdağ'da jandarma ekipleri suç işlenmesine ve işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Jandarma Karakolu ekiplerinin çalışmaları neticesinde 7 şahsın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ATM'lerde düzenek kurup, banka ve kredi kartı kopyalama suçunu işleyerek yaklaşık 3 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi içinse 2 ilde 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda olayların faili 5 şüpheli yakalandı.


Operasyonda; 48 adet USB girişli hafıza kartı, bellek yataklı micro kamera, 1 adet 210 Mb disc, 10 adet kopyalama İşlemlerinde Kullanılan manyetik şeritli kredi kartı, 4 adet kredi kartı baskı ve çizim aparatı bakır, 1 adet micro Sd kart, 1 adet micro Sd kart aparatı, 1 adet kredi kartı klonlama cihazı, 1 adet kredi kartı klonlama ve yükleme cihazı, 1 adet adaptör, 1 adet siyah renk bağlayıcı tycpe girişli film aparatı, 1 adet beratta marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü ele geçirildi.


Öte yandan olay ile ilgi şüpheli şahısların da yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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