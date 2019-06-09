İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk

Bu durum kara yollarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tekirdağ-İstanbul yolunun Çorlu kavşağındaki araç kuyrukları metrelerce uzadı.

9 günlük uzun bayram tatilini fırsat bilerek Ramazan Bayramı ile birleşen tatili memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirerek değerlendirenler İstanbul'a dönüş yoluna geçti. Tatilcilerin dönüşü Tekirdağ ve İstanbul'u birbirine bağlayan D-110 Karayolu'nun Çorlu kavşağı bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatili değerlendirmek için Ege kıyıları, Çanakkale ve Tekirdağ'ın turistik ilçeleri ile Gökçeada, Bozcaada, Marmara Adası ile Avşa Adası gibi yerleri seçenler dönüş yoluna geçti.

Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi evlerinde olmak isteyen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu. Tekirdağ - İstanbul yolunun Çorlu Kavşağı bölümünde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bölge trafik ekipleri de çalışma başlattı.

Trafik akışının yavaşladığı güzergahta İstanbul yönüne doğru yoğunluğun her geçen dakika daha da arttığı görülüyor.