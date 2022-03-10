İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın bazı ilçelerini vurdu: Lapa lapa kar yağıyor

Günlerdir İstanbul için yapılan kar fırtınası uyarısı, mega kentin yanı başındaki Tekirdağ’ın bazı ilçelerini beyaza kapladı.

Günlerdir İstanbul için yapılan kar fırtınası uyarısı, mega kentin yanı başındaki Tekirdağ'ın bazı ilçelerini beyaza kapladı.


Günlerdir İstanbul için yapılan kar fırtınası uyarısı Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarının ardından Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde gece erken saatlerde yoğun kar yağışı başladı. Sabaha kadar devam eden kar yağışı Tekirdağ'ın 3 ilçesini beyaza büründürdü. Kar yağışını gören bazı çocuklar dışarı çıkarak kar topu oynamanın keyfini çıkardı.


Yağışla birlikte kapanan yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar, “İşyerimize zorlukla geldik. Allah dışarıda kalanlara yardımcı olsun” dedi.


Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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