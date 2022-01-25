İstanbul'daki kar, onu en acılı gününde yakaladı

Çanakkale'den İstanbul'a ağabeyinin cenazesine gitmeye çalışan vatandaş, kar esareti sebebiyle Tekirdağ'da mahsur kaldı. Tekirdağ'da devlet yurduna yerleştirilen vatandaş, “Acımız büyük. Ağabeyimi kaybettim. İstanbul'a cenazeye gidiyordum” dedi.

İstanbul'daki kar esaretinde vatandaşların mahsur kalmaması adına Tekirdağ-İstanbul sınırına bulunan yolda adeta bariyer kurularak vatandaşlar geri çevriliyor. Geri çevrilen vatandaşlar yollar açılana kadar Tekirdağ'daki devlet yurtlarında misafir ediliyor. Misafir edilen vatandaşların arasında İstanbul'da ağabeyi vefat eden Mustafa Aydın'da bulunuyor. İhlas Haber Ajansı Muhabirine konuşan Aydın, İstanbul'da vefat eden ağabeyinin cenazesine katılmak için Çanakkale'den yola çıktığını, ama kar yağışının buna engel olduğunu belirtti.

“Acımız büyük”

Abisinin cenazesine gidemeyen Mustafa Aydın, “Çanakkale'de ikamet ediyorum. Şu anda acımız büyük. Ağabeyimi kaybettim. İstanbul'a cenazeye gidiyordum. Dün saat 5 otobüsü ile yola çıktım. Ama maalesef İstanbul'da yollar kapalı olduğundan dolayı geçiş izni verilmiyor. Tekirdağ'da mahsur kaldık. Allah razı olsun. Bizleri yurtta ağırlıyorlar. Şu anda beklemekteyiz. Ne zaman yola çıkacağız bilemiyoruz. Burada bekliyoruz. Ama acımız büyük. Bekliyoruz” dedi.