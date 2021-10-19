İstanbul'dan Çanakkale'ye kiltaşı götüren tırda yangın

İstanbul'dan Çanakkale'ye kiltaşı götüren tır Tekirdağ'da seyir halindeyken alev aldı.

Tır yangını İstanbul-Tekirdağ yolu üzeri Hayrabolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale'ye kiltaşı götüren A.Ş. idaresindeki 17 ZB 910 plakalı tır, seyir halindeyken bir anda lastiği patlayarak balatalarından alev çıktı. Alevleri fark eden tır sürücüsü, aracı sağa çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Tırdaki alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar da durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri de olay yerine gelmesiyle tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, söz konusu yangının çıktığı tır ise güvenli bölgeye alındı.