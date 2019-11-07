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İstanbul'dan Edirne sınırına kaçarken Tekirdağ polisine yakalandılar

Yasadışı yollardan İstanbul’dan Edirne’ye kaçmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Tekirdağ polisi tarafından yakalandı.

Yasadışı yollardan İstanbul'dan Edirne'ye kaçmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Tekirdağ polisi tarafından yakalandı.


Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Tekirdağ genelinde göçmen kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında; İstanbul'dan gelen araçla Tekirdağ üzerinden Edirne'ye göçmen götürüleceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bahse konu araç Namık Kemal Mahallesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü A.İ.K. gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

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