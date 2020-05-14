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İstanbul'dan getirdiği 13 kilogram bonzai ele geçirildi

İstanbul’dan Tekirdağ’a getirdikleri 13 kilogram bonzaiyi, polisi görünce arabada bırakıp kayıplara karıştı.

İstanbul'dan Tekirdağ'a getirdikleri 13 kilogram bonzaiyi, polisi görünce arabada bırakıp kayıplara karıştı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucuya geçit verilmiyor. İstanbul'dan Çorlu'nun Hıdırağa (Kore) Mahallesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda sonradan tespiti yapılan bir aracın Çerkezköy yolunu takiben Çorlu istikametine seyir halinde olduğunun görülmesi üzerine araç oluşturulan uygulama noktasında alınmak istendi.



Aracı bırakıp kaçtı


Şahıs, polisin ‘Dur' ihtarlarına uymayarak Hıdırağa Mahallesinde aracı terk edip kayıplara karıştı. Araçta yapılan aramada fişeklenmemiş halde toplam 13 kilogram uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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