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İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Tekirdağ'da satarken yakalandılar

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Tekirdağ’da satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Tekirdağ'da satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde satmaya çalışan 2 kişi, Kumbağ Mahallesi'nde jandarmanın radarına takıldı. Takibe aldığı korsan taksiyi durduran jandarma ekipleri, araçta ve içindeki 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramalarda 368 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ve S.O., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.O. tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne konulurken, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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