İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'dan Tekirdağ'a gelirken üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halinde bulunan taksideki yolcunun üzerinde 301 adet ecstasy hap ele geçirilirken, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halinde bulunan taksideki yolcunun üzerinde 301 adet ecstasy hap ele geçirilirken, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


İstanbul'dan Tekirdağ'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği duyumu alınması üzerine Sultanköy kavşağında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat KOM Şube Müdürlükleri ve Marmaraereğlisi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bir ticari taksi durduruldu. E.K. isimli yolcunun üzerinde yapılan arama sonucunda 301 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olay ile ilgili Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.