İstanbul'dan ürettikleri sahte ürünleri Tekirdağ'da satmaya çalıştılar

İstanbul'dan üretilip Tekirdağ'da piyasaya sürülmeye çalışılan 7 milyon TL değerindeki taklit ürünlere el konuldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce Sahte Parfüm üretiminin, satışının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda İstanbul ‘da üretilip Tekirdağ'da piyasa sürülmeyi bekleyen, çeşitli ünlü markaların taklit (sahte) ürünlerini de içerdiği, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 3 bin 777 adet sahte parfüme, yine aynı çalışma sonucu yaklaşık 566 adet çeşitli ünlü markaların ürünlerini içeren tekstil ürünlerine el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.